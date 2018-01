B ei einer meiner Israel- Reisen habe ich in einem Hotel direkt am See Genezareth übernachtet und an einem Morgen den Sonnenaufgang über den Golanhöhen betrachtet. Es war beeindruckend, wie sich der Himmel erst rötlich und orange färbt, dann die Sonne langsam hinter der Hügelkette des Golan aufsteigt und sich im See spiegelt, es immer heller wird und ein neuer Tag beginnt.

Vielleicht hatte der Prophet Jesaja ein ähnliches Bild vor Augen, als er die Rede gehalten hat, die im 60. Kapitel des Prophetenbuches überliefert ist. Damals war das Land von den Babyloniern erobert und Jerusalem zerstört. Der Prophet blickt auf Trümmer und Ruinen und hat Menschen vor sich, die sich fragen: "Hat Gott uns verlassen?" Trotzdem sagt der Prophet zu den Menschen seines Volkes: "Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir!" (Jes 60,2).

Man muss in Bildern und Vergleichen sprechen, wenn man über Gott redet. Der Prophet vergleicht ihn mit einer aufgehenden Sonne. Es ist ein tröstliches und ermutigendes Bild für die Menschen damals in dieser schweren Zeit.

Auch in unserem Leben gibt es dunkle Stunden und schwere Zeiten, auch in unserer Welt gibt es Finsternis. Aber das Bild, das der Prophet damals seinem Volk beschrieben hat, gilt auch für uns. So hat Gott selber es uns versprochen durch seinen Sohn Jesus Christus, der von sich sagt: "Ich bin das Licht der Welt."

Vertrauen wir darauf, dass der allmächtige Gott, unser himmlischer Vater, auch das Dunkel unseres Lebens hell macht, dass sein Licht auch unseren Lebensweg bescheint! Und dann gehen wir unseren Lebensweg frohen Mutes, dem Sonnenaufgang entgegen, aus der Dunkelheit der Nacht in das freundliche helle Licht eines neuen Morgens!

Ein schönes Wochenende und Gottes Segen für die kommende Woche wünscht:

(Jürgen Blechschmidt ist evangelischer Dekan, Dekanat Rügheim).