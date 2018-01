ICE, Kuchen und a-ha

Zu einem gemütlichen Weihnachtsplausch hatte am Mittwoch das Tageblatt in seine Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße eingeladen. Bei leckerem Kuchen sowie alkoholfreiem Punsch ergaben sich viele nette Gespräche. Von Redakteur Rainer Lutz wollten viele zum Beispiel wissen, woher er immer die Inspiration für seine beliebte Kolumne in der Samstagsausgabe nimmt. Andere fachsimpelten mit Redaktionsleiter Oliver Schmidt über den bevorstehenden ICE-Start.

Viele Besucher staunten auch über die vielen kreativen Geschenkartikel, die es in der Tageblatt-Geschäftsstelle zu kaufen gibt. Ebenfalls sehr hoch im Kurs zurzeit: Tickets für die Open Airs auf dem Coburger Schlossplatz. Allen voran das Konzert mit a-ha erweist sich schon jetzt als Renner. os