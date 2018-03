Hypnotisch und tanzbar

Zum Auftakt einer Konzertreihe mit bekannten Bands aus der Jazz-Szene gastiert heute um 20 Uhr die Gruppe "Mammal Hands" auf der Clubbühne des Erlanger E-Werks.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, faszinieren "Mammal Hands" aus Manchester mit einer Verschmelzung von Jazz und Electronica. Sie wurden bereits mit dem "Portico Quartet" und "GoGo Penguin" verglichen und zählen namhafte Kollegen wie Bonobo, Gilles Peterson und Jamie Cullum zu ihren Fans. Das Trio, bestehend aus Nick Smart (Piano), Jesse Barrett (Schlagzeug und Tabla) und Jordan Smart (Saxophon) wagt eine ungewöhnliche Besetzung ohne Bass und verbindet die weitreichenden musikalischen Einflüsse der Bandmitglieder zu einem nie dagewesenen Sound.

Bereits ihr Debütalbum "Animalia" führte sie auf Tour bis zum Montreal Jazzfestival. Ihr zweites Album heißt "Floa" und schöpft aus einer reichen Quelle von Inspirationen: von Sufi und schamanischer afrikanischer Meditationsmusik über irische und osteuropäische Folklore bis hin zu Steve Reich und Philip Glass und zeitgenössischer Elektronica.

Ihre Musik basiert auf simpel anmutenden Ideen, deren Energie sich in der Wiederholung rhythmischer Phrasen aufbaut und die das Publikum mit ihrer hypnotischen Wirkung in den Bann zieht, komplex und tanzbar zugleich. Ihr drittes Album "Shadow Work" erschien im vergangenen November. red