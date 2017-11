Hygiene geht alle an

Das Medical Valley der Europäischen Metropolregion Nürnberg e.V. hat jetzt in Bamberg die Preisträger des Wettbewerbes "Krankenhaus der Zukunft" ausgezeichnet. Darunter befindet sich auch Ralph Brückner, Leiter für Forschung und Entwicklung, der Bamberger health complete solutions GmbH. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, anti-mikrobielle Metalloxide mit einem besonderen Sprayverfahren auf Oberflächen in Arztpraxen und Krankenhäusern aufzutragen. "Diese Art der Beschichtung bewirkt, dass deutlich weniger Keime auf Oberflächen überleben, denen man mit Reinigung und Desinfektion nicht so leicht etwas anhaben kann. Meine Tests zeigen im Labor und in der Praxis, dass die Beschichtung das Infektionsrisiko deutlich mindert", so Brückner in der Pressemitteilung der Stadt.

Im Rahmen der Preisverleihung referierte Prof. Clemens Bulitta von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden über "Hygiene, nicht nur ein Thema für das Krankenhaus - Aspekte der Infektionsprävention aus unterschiedlichen Perspektiven".

Ruth Vollmar, Leiterin der Wirtschaftsförderung Bamberg, freute sich, dass die hochkarätige Veranstaltung in Bamberg stattfand: "Wir planen für Bamberg ein Anwendungszentrum Gesundheitswirtschaft, um die Branche nachhaltig in Bamberg zu stärken. Dabei wird das Thema Hygiene eine große Rolle spielen. Spezialisten vor Ort sind dafür eine perfekte Grundlage." Auch Prof. Bulitta wird sich in dem Anwendungszentrum in Bamberg engagieren. red