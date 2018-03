Hunter spielt in der Galerie

Am heutigen Samstag, 24. März, spielt Hunter in der Galerie Ambiente. "Hunter" ist das Soloprojekt des früheren Frontmannes der Kronacher Band "Cellar Door".

Eine Gitarre, eine Stimme und ein Loop-Pedal. Mehr braucht er heute nicht mehr um Lieder zu präsentieren, die in den Kopf, ins Herz und manchmal sogar in die Beine gehen. Egal ob eigene Kompositionen oder Neuinterpretationen großer und kleiner Hits aus vergangenen Tagen, Hunter weiß, wie er sein Publikum unterhalten und emotional berühren kann. Live wird er von seinem Bruder am Bass unterstützt, um die notwendigen Klangwelten zu erschaffen, die den Zuhörer träumen oder auch tanzen lassen. Schließlich gibt es noch so viel mehr. Das Konzert dauert von 20 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. red