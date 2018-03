Hunde auf Prüfung vorbereiten

In Mitwitz findet wie in den Jahren zuvor ein Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung für Jagd- und Begleithunde des Jagdschutz- und Jägerverbandes (BJV) Kronach statt. Deshalb lädt der BJV zum Informationsabend am 10. April um 18 Uhr in das "Gasthaus Schwämmlein" in Leutendorf ein. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor werden diesmal die Jagdhunde und Begleithunde getrennt voneinander trainiert. Damit will man den Bedürfnissen der Teilnehmer besser gerecht werden.

Beim Jagdhundelehrgang dürfen nur Jäger mit ihren vierbeinigen Jagdhelfern teilnehmen, die Papiere vom Jagdgebrauchshund-Verband (JGHV) haben. Der Lehrgang endet mit dem Ablegen der Brauchbarkeitsprüfung, wahlweise nur auf Schalenwild oder inklusive den Fächern "Wasserarbeit" und "Schleppen", dann erhält man die volle Brauchbarkeit.

Für alle anderen Hunde und motivierten Hundehalter, die mehr erreichen wollen, ist der Begleithundelehrgang optimal geeignet. Bei erfolgreicher Prüfung erhält man ein offizielles Zeugnis.

Beim Informationsabend stellen die Hundeausbilder Norbert Müller und Carolin Schug den Ablauf und die notwendigen Gegenstände zur erfolgreichen Ausbildung vor. Der Informationstag ist unverbindlich und auch die ersten Trainingstermine sind erst einmal zum Reinschnuppern. Die Anmeldung selbst erfolgt erst nach dem vierten Training. Für mehr Informationen steht die Hundeobfrau Carolin Schug unter der Rufnummer 0151/46 413226 zur Verfügung. eh