Hund erschrickt und beißt Radfahrer

Eine Hundehalterin stürzte in Heßdorf am Montagabend beim Gassigehen auf einem kombinierten Fuß- und Radweg zu Boden. Ein unmittelbar darauf vorbeifahrender Radfahrer wurde von ihrem mitgeführten Hund in den Oberschenkel gebissen. Eine Bisswunde und eine zerrissene Radlerhose waren die Folge. Offenbar war der Hund durch den Sturz seines Frauchens erschrocken und reagierte falsch.