Zumindest Schnittverletzungen an der Hand hat sich ein 19-Jähriger zugezogen, als er die Seitenscheibe eines brennenden geparkten Pkw in Werneck einschlug, um einem Hund das Leben zu retten.

Ein Zeuge rief am Sonntagnachmittag, 28. Januar, bei der Polizei an, weil ein Pkw auf einem Supermarktparkplatz in Brand geraten war. Die wieder um alarmierte die Feuerwehr, die den Pkw rasch gelöscht hatte. Dass ein 19-Jähriger zuvor einem in dem Auto sitzenden Hund das Leben gerettet hatte, ergab sich erst im Nachhinein.

So schilderte der Besitzer des Wagens der Polizei, dass er seinen Mercedes auf dem Parkplatz abgestellt hatte, um in ein nahegelegenes Schnellrestaurant zu gehen. Währenddessen kam es im Motorraum des Wagens zu einem Kabelbrand, der sich rasch ausbreitete und den Fahrzeuginnenraum verqualmte.

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigsburg wurde auf das Feuer aufmerksam und bemerkte den im Auto eingesperrten Hund. Beherzt schlug er sofort mit seiner Faust die Seitenscheibe ein und befreite das Tier. Ein weiterer Zeuge konnte mit einem Feuerlöscher den Brand eindämmen, bis die Feuerwehr eintraf.

Am Pkw entstand Schaden in Höhe von einigen tausend Euro. Der 19-Jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und danach zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. pol