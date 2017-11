Hund attackiert Kind

Die Polizeiinspektin Coburg berichtet von einem Hundeangriff. Ein 14-jähriger Schüler befand sich am Dienstagnachmittag auf einem Flurweg von Hassenberg in Richtung Wörlsdorf. Dem Jungen begegnete eine 50-jährige Frau mit ihrer deutschen Dogge. Plötzlich riss sich der Hund los und attackierte den 14-Jährigen. Dieser stürzte zu Boden und wurde in den Rücken und in einen Oberschenkel gebissen. Die Verletzungen seien zum Glück nur oberflächlich, berichtet die Polizei. Bereits im Februar hat sich laut Polizei ein ähnlicher Vorfall mit demselben Hund ereignet. Nun muss geprüft werden, ob die Frau für die Haltung dieses Hundes geeignet ist. red