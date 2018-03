Hund angefahren und geflüchtet

Wie die Polizei erst am Wochenende mitteilte, wurde bereits am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr, auf der Strecke von Kleinbrach nach Großenbrach ein freilaufender Hund von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich mit der Hundebesitzerin zu verständigen. Die Tierhalterin notierte sich das Autokennzeichen und erstattete Anzeige. pol