Huml ruft zur Zeckenschutzimpfung auf

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ruft dazu auf, sich rechtzeitig vor der Infektionsgefahr durch Zecken zu schützen. Huml betonte am Montag bei einer Pressekonferenz in Bamberg: "Von April bis Oktober ist das Risiko am größten, sich mit der von Zecken übertragenen Hirnhautentzündung (Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME) anzustecken. Deshalb ist es jetzt höchste Zeit für eine Schutzimpfung."

Huml verwies darauf, dass die Zahl der FSME-Fälle in Bayern im vergangenen Jahr deutlich gestiegen ist - und zwar auf 234 Fälle. Im Jahr 2016 waren es nur 159 und im Jahr 2015 128 Fälle. Experten zufolge infizieren sich 90 Prozent der an FSME Erkrankten bei Freizeitaktivitäten. Huml: "Gerade wer sich oft in der Natur aufhält - sei es beim Sport, beim Wandern oder im eigenen Garten - sollte sich impfen lassen." Aktuell sei in Bayern nur etwa ein Drittel der Schulanfänger gegen FSME geimpft. Gerade Kinder zwischen fünf und neun Jahren seien aber besonders häufig betroffen. "Daher empfehle ich den Eltern, den Impfschutz ihrer Kinder beim Kinderarzt überprüfen zu lassen", sagte Huml.

Dr. Markus Frühwein von der Bayerischen Gesellschaft für Immun-, Tropenmedizin und Impfwesen, erläuterte bei der Pressekonferenz: "Für einen kompletten Impfschutz sind drei Impfungen innerhalb eines Jahres erforderlich. Ab 14 Tagen nach der zweiten Impfung besteht für 90 Prozent der Geimpften bereits ein Schutz. Dieser ist für die laufende Saison zunächst ausreichend." Zecken können auch die Infektionskrankheit Lyme-Borreliose übertragen. Bei ihr kann es Wochen bis Monate nach dem Stich noch unter anderem zu schmerzhaften Nervenentzündungen kommen. Gegen Borreliose schützt keine Impfung, sie kann aber gut mit Antibiotika therapiert werden.

Zur Pressekonferenz kam auch Basketball-Nationalspieler Patrick Heckmann und ließ sich von Dr. Markus Frühwein gegen FSME impfen. red