Hümmer schießt FCN zum Sieg

Nur drei der angesetzten sechs Begegnungen gingen am Wochenende in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 über die Bühne. Unter den Partien, die ausfielen, waren auch die des SV Ebelsbach gegen Spitzenreiter FT Schweinfurt und des Zweiten 1. FC Haßfurt bei der SG Sennfeld. Die Spfr. Steinbach landeten beim TSV Prappach/Oberhohenried mit 4:0 einen klaren Sieg. 1:1-Unentschieden trennten sich die SG Eltmann und der SV Hofheim, der FC Neubrunn hielt den SV Sylbach mit 3:0 klar auf Distanz.



TSV Prappach/Oberhohenr. -

Spfr. Steinbach 0:4

Die Prappacher gestalteten die erste Halbzeit noch ausgeglichen und kamen nur durch einen Treffer von Zdzieblo in der 44. Minute mit 0:1 in Rückstand. Nach dem Wechsel wollte der Gastgeber dann auf den Ausgleich drängen, doch es kam anders, denn in der 71. Minute besorgte Tully bei einem Konter das 0:2. Damit war die Partie gelaufen. In der 78. Minute legte Büttner das 0:3 nach, und Prappach steckte dann am Ende doch ein wenig auf. So verwandelte Keß in der 84. Minute noch einen Elfmeter sicher zum 0:4-Endstand.



SG Eltmann - SV Hofheim 1:1

Die Eltmanner hatten sich zwar einiges vorgenommen, doch hatte Hofheim zunächst bessere Chancen und kam auch in der 11. Minute durch Gräf zum 0:1. Nun machte Eltmann mehr Dampf, doch dauerte es ziemlich lange, ehe in der 39. Minute Preißner der Ausgleich gelang. Nach dem Wechsel war es auf dem schwer zu bespielenden Gelände ein Spiel auf des Messers Schneide, denn beide hätten noch den Siegtreffer erzielen können. Doch es blieb bei diesem 1:1, das auch ein verdientes Ergebnis war.



FC Neubrunn - SV Sylbach 3:0

Die Neubrunner wollten sich im letzten Heimspiel vor der Winterpause noch einen Dreier sichern, und dies gelang gegen den Aufsteiger aus Sylbach in überzeugender Manier. So ging der FCN schon früh durch ein Tor von Hümmer in der 7. Minute in Führung, die derselbe Spieler auch noch in der 27. Minute auf 2:0 ausbaute. Nach dem Wechsel kam Sylbach immer besser in die Partie und hatte auch seine Möglichkeiten, doch die besten Chancen wurden teilweise kläglich vergeben. So setzte dann Hümmer einen Konter in der 83. Minute an, den er auch mit dem 3:0 abschloss. In der 85. Minute sah Rother aus Sylbach die Gelb-Rote Karte, und in der 89. Minute erwischte es auf Neubrunner Seite auch Landgraf mit "Gelb-Rot". sp