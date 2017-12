Hümmer für Bezirkstag nominiert

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung der Freien-Wähler-Kreisvereinigung Forchheim ist Manfred Hümmer einstimmig als Direktkandidat des Stimmkreises 405 für die Wahl des oberfränkischen Bezirkstages 2018 nominiert worden.

Hümmer, Stadt- und Kreisrat sowie Vorsitzender der Freien Wähler Oberfranken, bezeichnet in einer Pressemitteilung seine Kandidatur als einen "logischen Schritt" in Richtung Bereitschaft zur Übernahme weiterer Verantwortung auch auf höchster kommunalpolitischer Ebene: "Ich bin mit ganzem Herzen Oberfranke, deshalb will ich mit meiner politischen Erfahrung dazu beitragen, dass unsere Heimat lebens- und liebenswert bleibt und positive Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung sowie für die soziale Gerechtigkeit geschaffen werden." red