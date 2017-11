Hühner, Enten und Gänse zu bewundern

Am kommenden Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, findet die Lokal- und Vereinsschau des Kleintierzuchtvereins Fischbach und Umgebung in der Ausstellungshalle im Freizeitpark statt.

Daran angeschlossen ist die Erzeugnisschau der Frauengruppe unter der Leitung von Marianne Schmidt mit 28 Produkten. Wie Ausstellungsleiter Markus Grosser mitteilt, werden 142 Kaninchen, 67 Tauben, 60 Hühner, acht Enten und einige Gänse zu bewundern sein. Es gibt eine Kaffeetafel und eine Tombola. Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag um 10 Uhr durch den Schirmherrn, Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein.

Anschließend werden Pokale und Verbandsehrenpreise vergeben. Die Schau ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. red