Hubertusmesse zugunsten der Kirchenrenovierung

"So etwas hat es in der Großgemeinde Zapfendorf noch nie gegeben": Manfred Dümig, der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Oberleiterbach, ist stolz. Jäger, Musikgourmets, Naturliebhaber, Gläubige und Freunde von besonderen Anlässen fiebern dem kommenden Samstag, 28. Oktober, regelrecht entgegen: Die renommierte Bamberger Jagdhornbläser haben sich angekündigt und umrahmen die Hubertusmesse, die um 17.30 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche beginnt.

Wenn das gute Dutzend Jagdhörner im frisch renovierten Kirchenraum erklingt, dürfte das ein besonderes Klangerlebnis werden, das so manchem Gast eine Gänsehaut auf den Unterarm zaubert. Natürlich wird "Sankt Laurentius" in Erinnerung an den Heiligen Hubertus von Lüttich stilecht, also weidmännisch, dekoriert. Schmückender Höhepunkt ist das Geweih im Altarraum.

"Nach der Hubertusmesse blasen die Musiker auf der Treppe vor der Kirche weiter Lieder", sagt Dümig, unterhalb des Eingangstors, das Bezirksheimatpfleger Professor Günter Dippold jüngst eines der schönsten weit und breit nannte. Fackelschein wird dem Freiluftkonzert ein romantisches Antlitz geben. In einem gemeinsamen Fackelzug ziehen alle Interessenten durch das Dorf zum Gemeinschaftshaus im Eichenweg. Dort erklingen ein weiteres Mal die Jagdhörner. "Sie werden erst einige Stücke spielen und dann, als großes Finale, im Feuerschein zum Essen blasen", freut sich der Vorsitzende der Jagdgenossen.

Der Erlös des Gedenktags zu Ehren des Schutzpatrons der Jäger ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt. Er steht ganz im Zeichen des Jubiläums "500 Jahre Sankt-Laurentius-Kirche", im Vorfeld dessen das Gotteshaus mit der Welschen Haube im Innern aufwendig renoviert wurde. Uns so ist das Geld für die Kirchenstiftung bestimmt.