Hubertus-Messe in der Version B-Dur

Am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr führt die Jagdhornbläsergruppe Bad Rodach in der evangelischen Kirche zu Großgarnstadt eine Hubertus-Messe auf. Die zahlreichen Bläser aus der Thermalbadstadt und der Umgebung mit Falkner und Hundeführerin bringen die Messe in der von Zdenek Fiala geschriebenen Version in B-Dur zu Gehör. Mitwirkende sind unter anderem Prädikant Siegfried Muther und Pfarrer Peter Mierdel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Nach der Messe gibt es im evangelischen Gemeindehaus gegenüber der Kirche kleine Snacks und (auch) wärmende Getränke zur körperlichen Stärkung. red