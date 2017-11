Hubbrücke wieder offen

Die Stadtwerke Kronach teilen mit, dass die Sanierungsarbeiten an der Hubbrücke auf dem Landesgartenschaugelände inzwischen abgeschlossen sind. Seit vergangenen Freitag kann die Fuß- und Radwegverbindung von Neuses nach Kronach nach mehrwöchiger Sperrung wieder genutzt werden. Die notwendigen Arbeiten gestalteten sich sehr aufwändig, denn zum einen mussten schadhafte Belagsbohlen erneuert werden, und zum anderen wurde der Grundkörper der Brücke sandgestrahlt, grundiert und neu lackiert, was viel Zeit in Anspruch nahm. Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein und stellvertretender Werkleiter Jochen Löffler danken allen Bürgern für ihr Verständnis. red