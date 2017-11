HSG erkämpft einen Punkt beim TV Altdorf

Auch die HSG Erlangen/Niederlindach geht mit einem Erfolgserlebnis ins Handball-Derby gegen die TS Herzogenaurach am kommenden Sonntag. Beim bis dahin zu Hause verlustpunktfreien Aufsteiger aus Altdorf ergatterten die Gäste einen Zähler und haben nur eine der vergangenen vier Partien verloren. Die Hausherren verteidigten dank des Unentschiedens Rang 3 in der Bezirksoberliga.



TV Altdorf -

HSG Erl./Niederlind. 29:29

Die seit jeher für ihre Heimstärke bekannten Altdorfer haben in der noch jungen Saison bereits gegen Mitaufsteiger Weiden sowie gegen Sulzbach und Herzogenaurach, aber auch gegen den Aufstiegsfavoriten aus Bruck beide Punkte in den eigenen vier Wänden behalten. Trainer Walter Anheuer mahnte seine Schützlinge deshalb, an die gute Leistung der Heimniederlage gegen Neutraubling anzuknüpfen. Dies gelang jedoch in der Anfangsphase nicht und schon nach acht Minuten stand es 5:1 für die Gastgeber, die immer wieder durch starke Anspiele über den Kreis erfolgreich waren.

In der Folge stabilisierte sich die HSG-Abwehr, der Angriff wurde geduldiger, so dass beim Stand von 9:9 erstmals der Ausgleich gelang. Die gesteigerte Konzentration währte jedoch nur kurz. Der knappe Pausenrückstand von 12:15 war den stark aufgelegten Marco Loncar und Stefan Rühl zu verdanken.

Doch Niederlindach kam wie häufig nicht gut aus der Kabine und lag schnell 15:20 hinten. Bis fünf Minuten vor Schluss (27:24) sah Altdorf wie der sichere Sieger aus - zu löchrig war der Abwehrverbund der HSG. Immer wieder ließen die Rückraumspieler des TV die Verteidiger im Eins-gegen-Eins alt aussehen.

In der Schlussphase zeigte sich aber der Wille der Gäste, der nötige Biss in der Abwehr war nun zu spüren und im Angriff tat sich der zuvor wirkungslose Maximilian Willert mit verdeckten Würfen aus der zweiten Reihe hervor. Auch von einem vergebenen Siebenmeter ließ sich die HSG nicht beirren. Erneut Willert netzte 14 Sekunden vor dem Ende zum letztlich verdienten 29:29 ein.

Der Spielverlauf verdeutlicht, dass die Erlanger mit dem Punkt zufrieden sein können, denn bis auf beim 9:9 befand sich die Anheuer-Sieben permanent in Rückstand. Im Derby zählt zwar selten, was vorher war, doch mit vier Zählern aus den vergangenen vier Spielen geht die HSG als leichter Favorit ins Heimspiel gegen die punktgleiche TSH am Sonntag um 18 Uhr. Um 16 Uhr müssen die Niederlindacher Frauen gegen Berching ran. red

HSG: Hutzler, Hückel - Boolzen (1), Rühl (4), Gilg (1), Erhardt, Lukas Stübinger (4), Willert (8), Schmieding (5), Josef Stübinger (2), Loncar (3), Sackmann, Ardiles (1)