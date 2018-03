HSG agiert im Angriff zu statisch

Knapp vier Wochen hatten die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Erlangen/Niederlindach Zeit, um sich auf die heiße Schlussphase der Saison vorzubereiten und alle kleinen Verletzungen auszukurieren. Mit Nabburg/Schwarzenfeld stand laut Tabelle ein Gegner auf Augenhöhe auf dem Spielplan, der mit einem Sieg weiter auf Abstand hätte gehalten werden können. Doch es kam anders.



Bezirksoberliga Ostbayern

Nabburg/Schwarzenfeld -

Erl./Niederlindach 28:25

Die HSG startete zwar top motiviert ins Spiel, konnte dies jedoch nicht umsetzen. Schnell gerieten die Gäste mit zwei Toren in Rückstand, dem sie bis zur Pause vergeblich hinterherliefen. Vor Torhüter Hückel wurde weitgehend eine solide, gut arbeitende Abwehr gestellt, die lange Zeit einen Angriff der Oberpfälzer wirkungslos erscheinen ließ. Individuelle Fehler nutzten die Gastgeber aber doch immer wieder aus.



Chance vertan

Das wäre zu verschmerzen gewesen, wenn der Niederlindacher Angriff nicht noch größere Probleme offenbart hätte. Spielzüge wurden zu statisch ausgeführt, es wurde ohne Druck auf die Abwehr gespielt und in der Statistik wurden 15 Fehlwürfe sowie neun technische Fehler vermerkt. Kurz vor der Halbzeit blieb die Chance ungenutzt, bis auf einen Treffer heranzukommen, stattdessen nutzte Nabburg einen Tempogegenstoß zum 14:11.

Die Gästetrainer Manfred Rühl und Walter Anheuer forderten mehr Konzentration und Konsequenz in der Abwehr und mehr Bewegung in die Tiefe sowie mehr Druck und Geduld für den Angriff. Doch ein Umschwung wollte in der zweiten Halbzeit nicht gelingen, obwohl die kämpferische Bereitschaft weiter auf einem hohen Niveau war. Wegen plötzlicher Unaufmerksamkeiten sowie teilweise katastrophaler Pass- und Fangfehler gelang es Niederlindach nicht, das Geforderte umzusetzen. Einzig nennenswert ist, dass die zuletzt unterirdische Siebenmeter-Quote diesmal 100 Prozent sehr zufriedenstellend war. Erfreulich, dass Mittelmann Laubmann sein erstes Pflichtspieltor für die HSG erzielte und Robin Schmieding eine starke Vorstellung mit zehn Treffern ablieferte. Da allen anderen das Pech an der Hand klebte, war die Niederlage nicht mehr abzuwenden. "Wenn man auswärts Punkte holen will, braucht man eine andere Körpersprache und darf sich nicht so viele einfache Fehler leisten. Leider eine weitere gute Chance vergeben, um sich im oberen Mittelfeld festzusetzen", erklärte HSG-Coach Walter Anheuer enttäuscht.



Von Spiel zu Spiel denken

Durch dieses 28:25 rücken die Teams im Tabellenmittelfeld noch enger zusammen. Niederlindach hat zwar sieben Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze, Rang 9 - und der könnte gefährlich werden - ist bei noch sechs ausstehenden Saisonspielen aber nur drei Zähler entfernt. Die HSG muss nun von Spiel zu Spiel blicken und sich deutlich steigern, um den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern. me

HSG: Hückel, Rödel - Boolzen (5), Erhardt (2), Gumbert (3/1), Laubmann (1), Loncar (2), Sackmann, Schmieding (10/3), Stübinger (1), Willert (1)