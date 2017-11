HSC-Youngsters zittern sich zum Heimsieg gegen Tabellennachbarn TV Gelnhausen

Herzklopfen und Gänsehaut pur herrschten in der BGS-Halle vor 100 frenetisch anfeuernden Zuschauern, die ein dramatisches und bis in die Schlusssekunden spannendes Duell zwischen den Tabellennachbarn Coburg und Gelnhausen erleben durften.



HSC 2000 Coburg -

TV Gelnhausen 29:28 (12:13)

Beide Mannschaften schenkten sich nichts, kämpften ohne Ruhepausen, doch im Gegensatz zum HSC-Nachwuchs waren die Hessen von Anwurf weg hellwach und setzten mit beeindruckendem Geschwindigkeits-Handball ihre ersten vier Torwürfe effizient in eine 1:4-Führung um. Trainer Martin Röhrig musste dringend reagieren, denn seine schwindelig gespielte Truppe hatte noch überhaupt keinen Faden gefunden, und daher nahm er schon nach exakt zwei Minuten und 43 Sekunden (!) die erste Auszeit. Tacheles wurde geredet, und das fruchtete. Die HSC-Youngsters drückten nun mächtig aufs Tempo und kamen auch bis zur 9. Minute auf 5:6 heran - aber der Ausgleich wollte vorerst nicht gelingen. Im Gegenteil: Ab der 25. Minute kam es zunächst noch schlimmer für die Hausherren, denn binnen einer Minute hieß es plötzlich 9:12. Die HSCler bewiesen jedoch Moral und verkürzten bis zur 27. Minute auf 11:12 und 12:13 zur Halbzeit. Wie bereits zu Beginn der ersten 30 Minuten waren die Coburger auch in den ersten vier Minuten der zweiten Hälfte nicht präsent, was die Hessen blitzschnell zum 12:15 nutzten.

Nun ging aber ein ordentlicher Ruck durch die HSC-Mannschaft. Unterstützt von zahlreichen Paraden Fabian Apfels drehten die Hausherren nun mächtig auf, insbesondere Christopher Härtl und Lukas Dude waren nicht mehr zu halten und schlugen ein ums andere Mal mit Treffern zu. Bis zur 35. Minute hieß es nur noch 14:16, bis zur 37. Minute 16:17 - dann gelang den Coburgern endlich der 17:17-Ausgleich. Jetzt verlief die Partie unter umgekehrten Vorzeichen - der HSC legte vor, Gelnhausen glich aus. In der 45. Minute gingen die Gastgeber wieder mit 23:22 in Front, doch nun folgte die vorentscheidende Wende in diesem ausgeglichenen Spiel. Die Vestestädter legten nämlich das 24:22, 25:22 und 26:22 nach. In der 51. Minute führte der HSC sogar 28:23, die Coburger spielten sich mit einer fantastischen Laufleistung in einen Rausch. Im Grunde war das Spiel mit dem 29:24 fünf Minuten vor dem Ende entschieden. Jetzt galt es, den Vorsprung sicher bis zum Schlusssignal zu verwalten. Genau diese Gedanken gingen den HSC-Spielern wohl durch den Kopf, denn plötzlich setzte fast eine gewisse Lähmung ein. Der TV Gelnhausen spürte das sofort - bis zur 58. Minute holten die Hessen auf 29:27 auf. Der HSC versuchte durch eine Auszeit, Ruhe ins eigene Spiel zu bringen, doch gleich danach musste Fabian Apfel in der letzten Minute all sein Können aufbieten, um bei einem TVG-Tempogegenstoß den Ausgleich zu vereiteln. Jetzt mussten die Coburger nur noch den Ball halten.

Gerade noch rechtzeitig ertönte die Schlusssirene und sicherte den HSClern einen knappen, aber verdienten Sieg, der den HSC auf Platz sechs in der Tabelle vorrücken lässt.

HSC 2000 Coburg: Apfel, Braun; Dude (9/1), Beyer (1), Louis Korn (1), Spörke, Wendel (2), Wolter, Preller (2), Härtl (8), Mustafic (3/2), Jakob Knauer (3). rh