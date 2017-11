HSC weiter ungeschlagen

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat die B-Jugend des HSC 2000 Coburg in der Bayernliga den VfL Günzburg mit 32:23 besiegt.



HSC 2000 Coburg -

VfL Günzburg 32:23 (14:11)

Die Coburger begannen ziemlich schwach und nicht mit dem nötigen Engagement, was Zuschauern und Verantwortlichen zunächst gar nicht schmeckte. Nach einer Auszeit und einigen deutlichen Worten der Trainer verbesserte sich dies und man wandelte einen 8:9-Rückstand über 11:9 in eine 14:11 Halbzeitführung. Über die gesamte Partie war diesmal der Angriff der bessere Mannschaftsteil. In der Defensive hatte man über weite Strecken große Probleme mit dem handballerisch und körperlich starken Kreisläufer der Gäste.

Nach dem Wechsel bekamen die jungen Coburger diese Sachen etwas besser in den Griff. Der Angriff lief über das ganze Spiel mindestens zufriedenstellend, auch wenn einige Großchancen liegen gelassen wurden. Den Sieg abgesichert haben die HSC-Jungs erst wenige Minuten vor Schluss, da der VfL munter und engagiert kämpfte und es in der 40. Minute nur 24:20 stand. Danach brachen allerdings bei den Günzburgern die Dämme und der HSC gewann noch deutlich.

HSC 2000 Coburg: Braun, Roschlau; Mustafic (10/1), Schäftlein (5), Berghold, Brüning-Wolter (9), Landskron, Dettenthaler (2), Kler (1), Neumann (4), Schrepfer (1), Mielenhausen. jp