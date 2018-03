HSC verliert Derby und Platz 3 an Erlangen

Nach der 16:20-Niederlage im Frankenderby beim HC Erlangen beenden die B-Junioren des HSC Coburg die Bayernliga-Saison auf dem 4. Platz.



HC Erlangen -

HSC 2000 Coburg 20:16 (11:5)

Von Beginn an hatte der HSC große Probleme mit der offensiven Abwehr der Hausherren. Um etwas Zählbares aus Mittelfranken mitzunehmen, waren die Coburger an diesem Tag nicht clever genug. Vor allem in der ersten Hälfte ballten die HSC-Jungs im Angriff alles in der Mitte und ließen sich zu schlechten Abschlüssen hinreißen, anstatt mit Geduld das Spiel breit zu machen. Die Abwehr funktionierte über weite Strecken gut, die elf Tore der Gastgeber zur Halbzeit beruhten vor allem auf Gegenstöße nach Fehlern im Coburger Angriff.

In den zehn Minuten nach der Pause fielen auf beiden Seiten fast gar keine Tore mehr. Beim HSC hielt Torhüter Mark Roschlau fast alles. Da die Coburger Feldspieler aber weiter unüberlegte Würfe nahmen, konnten sie den Rückstand nicht entscheidend reduzieren. Erst in den letzten Minuten betrieben die Vestestädter nach einem 13:19-Rückstand noch Ergebniskosmetik. Durch dieses Ergebnis sind die Erlanger in der Tabelle am HSC vorbeigezogen. Trotzdem haben die Coburger B-Junioren eine gute Saison gespielt, in der mit etwas weniger Verletzungspech vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre.

HSC-B-Jugend: Mark Roschlau, Tizian Braun; Lars David, Luis Neumann (4), Julian Mielenhausen, Jonas Ratschker (1), Felix Dettenthaler (5), Dino Mustafic (5/2), Tim Bauer (1), Nils Berghold, Lukas Schäftlein, Philip Kler. jp