Mit einem glänzenden Tizian Braun im Tor und den überragenden Schützen Christopher Härtl und Jakob Knauer erkämpften sich die A-Junioren des HSC 2000 Coburg in der Bundesliga Staffel Ost einen deutlichen 32:23-Sieg gegen die HSG Hanau.



HSC 2000 Coburg -

HSG Hanau 32:23 (14:13 )

Doch nach einem so klaren Erfolg sah es in den ersten 30 Minuten in einer rasanten Partie noch nicht aus - es wogte hin und her, ging auf und ab. Beide Mannschaften waren ebenbürtig und zeigten mehrfach sehr ansehnliche und gelungene Spielzüge. Dank einiger von Torhüter Fabian Apfel abgewehrter Würfe spielte sich der HSC zwar zeitweilig eine Zwei-Tore-Führung heraus (4:2, 5:3, 8:6 und 9:7), doch die starken Hessen ließen sich nicht abschütteln und verkürzten den Rückstand immer wieder. In der 18. Minute schafften die Gäste sogar das 9:9. Wieder gingen die Hausherren durch den schnellen, treffsicheren Louis Korn und den nicht zu stoppenden Jakob Knauer 11:9 in Front. Wichtig in dieser Phase waren die Paraden von Tizian Braun, die den Gelb-Schwarzen Sicherheit verliehen, und die darauf folgenden Treffer von Christopher Härtl, Jonas Wolter und Nils Wendel. Die HSC-Youngsters blieben dadurch weiter vorne, allerdings verkürzte die HSG Hanau noch kurz vor der Pause auf 13:14.



HSC mit überragender Abwehr

Nach dem Wiederanwurf glichen die Hanauer zum 14:14 aus. Als hier das Spiel gerade auf Messers Schneide stand, gelang den HSClern ein Drei-Tore-Lauf zum 17:14. Aber wie zuvor blieben die Hanauer hartnäckig und kämpften sich wieder auf 17:18 heran. Mit zwei Treffern von Lukas Dude setzten sich die Coburger wieder auf 20:18 ab. Beim Stand von 21:19 in der 42. Minute drohte dem HSC die Kontrolle über das Spiel zu entgleiten, denn gleich zwei Akteure verbüßten Strafzeiten. Zunächst kam Hanau auch auf 20:21 heran, doch die doppelte Unterzahl beflügelte nun die Coburger, die sich geradezu in einen Rausch spielten. In vermeintlich aussichtsloser Situation gelang Benjamin Beyer das psychologisch enorm wichtige Tor zum 22:20. Tatsächlich veränderte sich jetzt das Spiel, doch zugunsten der Gastgeber, die zwischen der 43. und der 53. Minute mit einer Abwehr aus Beton und der dazugehörigen Portion Glück keinen einzigen Gegentreffer mehr zuließen und ihrerseits den Vorsprung auf 28:20 ausbauten.

Damit war die Vorentscheidung gefallen. Die Hanauer gaben sich jedoch niemals auf und zeigten eine beeindruckende Moral, aber sie konnten den wie entfesselt spielenden Coburgern nicht mehr viel entgegensetzen. Durch den verdienten Erfolg rücken die Coburger auf den 8. Tabellenplatz vor. rh

HSC-A-Jugend: Fabian Apfel, Tizian Braun; Lukas Dude (4), Benjamin Beyer (3), Louis Korn (6), Leonard Harreß, Nils Wendel (2), Jonas Wolter (1), Nicolas Carl, Christopher Härtl (8), Dino Mustafic (1), Jakob Knauer (7)