HSC setzt erstes Ausrufzeichen

Die B-Junioren des HSC 2000 Coburg haben sich am Wochenende im Vergleich zum holprigen Bayernliga-Auftakt in Fürstenfeldbruck in puncto Einstellung, Einsatzbereitschaft und letztendlich auch Leistung deutlich gesteigert. Der Lohn: Ein 22:21-Erfolg gegen den TV Großwallstadt, einen der Ligafavoriten.

Der Gegner war den Coburgern körperlich weit überlegen, was sicher auch daran lag, dass die Gastgeber eine im Durchschnitt fast um ein Jahr jüngere Truppe stellte als der TVG (15,4 zu 16,1 Jahre). Trotzdem konnte man durch bewegliches und schnelles Spiel nach ausgeglichenem Start (4:4) mit dem 6:4 mit zwei Toren in Führung gehen. Garanten für den Erfolg war eine unermüdliche Abwehrarbeit mit einem klasse haltenden Torwart Tizian Braun.

Auch im Angriff fanden die HSC-Talente zumindest bis zehn Minuten vor Schluss immer gute Lösungen. Nachdem Coburg in der 41. Minute noch mit 22:17 vorne lag, schwanden langsam die Kräfte. Die Gäste erhöhten nun nochmals das Tempo und dem HSC gelang im Angriff nichts mehr. Dass der verdiente Sieg aber nicht hergegeben wurde, war vor allem dem Willen und dem Kampfgeist der jungen Coburger zu verdanken. Die letzten Kraftreserven verhinderten mit aufopferungsvoller Abwehrarbeit den Ausgleichstreffer.



Zwei Wochen Spielpause

Nun haben die jungen HSCler ein wenig Zeit, um sich auf die nächste Herausforderung vorzubereiten. Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es am 15. Oktober weiter nach Niederraunau bei Günzburg.

HSC-B-Jugend: Tizian Braun; Dino Mustafic (6/1), Lukas Schäftlein, Nils Berghold, Jan Brüning-Wolter (5), Tim Bauer, Felix Dettenthaler (2), Lars David (4), Luis Neumann (3), Konrad Wagner (2). jp