HSC-Reserve verliert dreimal

Die Reserve des HSC 2000 Coburg hat bei einem Vorbereitungsturnier in Bönnigheim (Baden-Württemberg) die Finalspiele verpasst. Die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig musste in diesem Turnier mit sieben Drittligisten und einem Team aus der 1. Schweizer Liga ersatzgeschwächt antreten, und konnte sich gegen die Gruppenkonkurrenten trotz zum Großteil ansprechender Leistungen nicht durchsetzen.

In der ersten Partie gegen den Drittligisten TSB Horkheim starteten die Coburger engagiert und führten dank eines treffsicheren Andreas Wolf überraschend mit vier Toren. Danach nutzte der TSB die auftretenden Probleme des HSC im neu formierten Innenblock der 6:0-Abwehr. Trotz einer weiterhin guten Leistung der Coburger setzte sich Horkheim mit drei Toren ab. Die junge HSC-Truppe kämpfte sich beim 22:22 wieder heran, musste sich aber im Endspurt dann doch mit 22:25 geschlagen geben.

In der Partie gegen Kronau-Östringen II klappte es vor allem in der Anfangsphase nicht. Mit 7:1 zogen die Württemberger locker davon. Zu allem Überfluss verletzte sich noch Benedikt Kellner, der nicht mehr ins Spiel eingreifen konnte. Mit 24:14 ging die Partie deutlich an den Gegner.



Trotzreaktion im dritten Spiel

Eine Trotzreaktion zeigte die Röhrig-Truppe im letzten Gruppenspiel gegen den bayerischen Aufsteiger aus Fürstenfeldbruck. Auftreten und Körpersprache stimmten jetzt wieder. Die 5:1-Deckung stand sicher und im Angriff wurden viele spielerische Situationen gut gelöst. Noch vor der Pause kassierte Coburg nach dem 8:8 zwei unnötige Gegentreffer und kam aus dem Konzept. Aber der HSC fing sich wieder und glich zum 15:15 aus. In der Schlussminute konnte das 15:16 der Südbayern nicht mehr egalisiert werden.

Das Fazit von Trainer Röhrig: "Das Spiel gegen Kronau war die einzig schlechte Vorstellung in der bisherigen Vorbereitung und hat noch vorhandene Defizite deutlich aufgezeigt. In den beiden anderen Begegnungen überwogen jedoch eindeutig die positiven Seiten." ebi