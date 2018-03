Hotel für Gefieder

Eine schöne Idee, die Tieren hilft: In der Riedelgrube in Ebenhausen ist aus dem ehemaligen Transformatorenhaus in der Nähe des Bahnhofs ein Tierhotel geworden.

Jetzt wohnen hier Langohrfledermäuse unter dem Dach, im Obergeschoss sind Brutkästen für Turmfalke, Schleiereule oder Waldkauz und in den Nischen im Mauerwerk finden Vögel wie Bachstelze, Hausrothschwanz und Fliegenschnäpper Raum in Halbhöhlen.

Foto: Martina Straub