Homöopathie bei Neurodermitis

sek



Informationen über homöopathische Behandlungsmethoden bei Neurodermitis erfahren die Teilnehmer am Vhs-Kurs "Neurodermitis - wenn der Juckreiz das Leben bestimmt" am Donnerstag, 16. November, im Zimmer 16 der Mittelschule in Oerlenbach. Beginn des Vortrages ist um 19.30 Uhr. Interessierte melden sich bei Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114 oder per Mail unter vanessa.parente@oerlenbach.de an.