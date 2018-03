Holzdiebe unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter im Bereich Schauberg Holz gestohlen. Das Hartholz lag auf einem Ablageplatz in Schauberg, Heinersdorfer Straße, und hatte einen Wert von 100 Euro. Zeugen die Hinweise auf den oder die Diebe geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeiinspektion Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/97502-0 in Verbindung zu setzen.