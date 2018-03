Holz verschwindet vom Wiesengrundstück

Ein Ster Buchenbrennholz ist am Samstagvormittag zwischen 6 und 9.30 Uhr von einem Wiesengrundstück in Steinach entwendet worden. Das Grundstück befindet sich am Wegesrand in der Verlängerung des Eckartspfades. Bei dem entwendeten Holz handelt es sich um gespaltenes Buchenholz, welches auf einen Meter Länge gesägt worden war. Der Täter muss zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter Tel.: 0971/714 90 melden. pol