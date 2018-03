Holz machen und Kesselfleisch essen

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bocklet treffen sich am Samstag, 7. April, um 13 Uhr am Feuerwehrhaus, um schon Holz für das Sonnwendfeuer zu machen. Anschließend findet dann noch ab 18 Uhr ein geselliger Kameradschaftsabend mit Kesselfleisch-Essen statt. Teilnehmen können alle aktiven und passiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bocklet, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer Kesselfleisch essen möchte, meldet sich beim Vorstand an, teilt die Feuerwehr mit. sek