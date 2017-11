Hollfeld setzt auf LED

Die Stadt Hollfeld muss im kommenden Jahr bei der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen auf LED-Lampen um stellen, da Quecksilberdampfleuchten nicht mehr zulässig sind. Mit diesem Problem musste sich der Hauptausschuss befassen.

Bürgermeisterin Karwin Barwisch (Bürgerforum) legte ein Kostenangebot der Eon Bayern mit einem Aufwand von 60 000 Euro vor. Die betrifft 128 Leuchten in den verschiedenen Ortsteilen. Für die gesamte Ortsbeleuchtung in den Ortsteilen (357 Leuchten) entstünden Kosten von 200 000 Euro. Eine Gesamtumstellung hätte zur Folge, dass aufgrund der Energieeinsparung die Straßenbeleuchtung nachts nicht mehr abschalten werden müsste. Nachdem sich die Hauptausschussmitglieder nicht ganz einig waren, schlug die Bürgermeisterin vor, wenn es die Haushaltslage 2018 erlaube, 200 000 Euro für die Komplettumstellung im Haushalt vorzusehen. Sollte dies nicht finanzierbar sein, müsse man sich eben mit der Minimalvariante begnügen.

Derzeit wird der Strom für die Straßenbeleuchtung in den Ostteilen von den Stadtwerken bezogen, da deren Preis laut Wohlpart günstiger sei als bei der Eon Bayern. Kämmerer Mathias Nogly bat darum, die Auswechslung der LED-Leuchten in den Fraktionen genau zu überlegen, da die derzeitigen Darlehenszinsen sehr günstig seien und für die Stadt auf lange Frist eine spürbare Energieeinsparung winke.

Beim Punkt Straßensanierungen plädierten zwei Räte für eine Erhöhung des Haushaltsansatzes. Nach Meinung von Thomas Appel müssten bis zu 300 000 Euro für Straßen im Stadtgebiet angesetzt werden.

Wegen der Neuverpachtung des Freibades soll der bisherige Pächter bei einer der nächsten Bauausschusssitzungen vorgeladen werden. Thomas Appel bat nochmals darum, ein intensives Gespräch mit dem Förderverein des Freibades zu führen. In anderen Orten würden die Fördervereine die Bewirtung des Freibades betreiben. Vom bisherigen Pächter seien Investitionen versprochen, aber bislang noch nicht getätigt worden. gel