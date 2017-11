Holland im Vorstand

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern wurde per Gesetz am 1. Mai dieses Jahres auf den Weg gebracht. Sie soll die Interessen des Pflegepersonals gegenüber der Politik stärker vertreten. Der Gründungsausschuss dieser Körperschaft wählte den Bamberger Gewerkschafter und Stadtrat Felix Holland in den achtköpfigen Vorstand der Vereinigung. Holland war wegen seiner Verbandstätigkeit in der Gewerkschaft Verdi und seiner beruflichen Qualifikation als Lehrer für Pflegeberufe von Verdi vorgeschlagen worden, wie die Gewerkschaft mitteilt. "Es freut mich sehr und ehrt mich, dass ich meine Berufsgruppe und Gewerkschaft im Vorstand vertreten darf. Nur ein gutes und gesundes Berufsumfeld sichert gute Pflege für unsere Bürger in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, und dafür möchte ich mich auch einsetzen", merkte Holland zu seiner Berufung an. Robert Hinke, Landesfachbereichsleiter für Gesundheit und Soziales bei Verdi und selbst Bamberger, zollte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml Anerkennung für den eingeschlagenen bayerischen Weg einer körperschaftlich verfassten Pflegevereinigung. red