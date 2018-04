Holhut geht in Ruhestand

Bürgermeister Hermann Anselstetter hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Bauhofmitarbeiter und früheren Bademeisters Hans Holhut in den Ruhestand verabschiedet. Er war nahezu 30 Jahre beim Markt Wirsberg beschäftigt, darunter ein Vierteljahrhundert im Waldschwimmbad. "Hans Holhut wäre gerne bis zu seiner Ruhestandsversetzung Bademeister geblieben, wenn ihm gesundheitliche Probleme nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten", so Anselstetter Im Bauhofteam sei er zuletzt bei der Grünlandpflege, dem Wanderwegebau, in der Werkstatt und vor allem bei Holzarbeiten eingesetzt gewesen. Der Bürgermeister würdigte auch Holhuts Einsatz als Aktiver der Feuerwehr Wirsberg.



Nach sechs Jahren amortisiert

Der Gemeinderat nahm das Angebot der Bayernwerk AG zur Umrüstung von 65 Leuchtstellen auf LED an. Die Kosten betragen 25 184 Euro. Die Stromeinsparung wird jährlich 5000 Euro betragen, so dass sich die Investition nach sechs Jahren amortisiert hat. Rei.