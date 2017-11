Holger Ulrich ist der neue Schützenkönig

Das war die perfekte Überraschung: Mit Holger Ulrich wurde ein Maßbacher Schützenkönig, von dem man es vorher nicht unbedingt erwartet hätte. Sein 45,7-Teiler wurde aber von niemandem überboten, so dass sich Benjamin Schneider (84,2) und Jacqueline Ruhbach (117,4) mit Ritterwürden begnügen mussten.

Insgesamt 57 Schützen hatten heuer an den Wettbewerben teilgenommen, informierte Schützenmeister Tim Fuhl. Sie hatten insgesamt 2411 Schuss abgegeben. Im Durchschnitt hatte somit jeder Schütze 42 Mal sein Bestes gegeben, um ins Schwarze zu treffen.

Am Vereinsschießen hatten neun Vereine teilgenommen. Dieses entschieden die "Sniper" des TSV Maßbach für sich. Die Plätze zwei und drei gingen an den Bauwagen Ballingshausen und das Team vom Roten Kreuz. Bei den Jugendlichen sicherte sich Lucas Schöller mit einem 763,9-Teiler die Königswürde.



Ergebnisse der Wettbewerbe

Die weiteren Ergebnisse: Schüler: Eric Fischer (353,6); Damen: 1. Barbara Dittmar (97,4), 2. Klara Dittmar (134,3), 3. Sabine Conhoff (191,4).

Gedenkscheibe Paul Schneider: 1 Reiner Dittmar (75,5), 2. Christian Gabriel (115,0), 3. Katja Roth (124,1). Festscheibe: 1. Christian Gabriel (50,9), 2. Benjamin Frank (55,5), 3. Eduard Hümmer (65,0).

Luftpistole Glück: 1. Tim Fuhl (45,9), 2. Uwe Thain (46,6), 3. Matthias Hahn (138,5).

Meister Luftgewehr: 1. Benjamin Frank (88er Serie), 2. Christian Gabriel (85), 3. Ronald Mazkiw (80). Meister Luftpistole: Christian Geyer (91/90/86), 2. Tim Fuhl (91/89/88), 3. Günter Schlosser (89/84/-).