Hoher Schaden bei Unfall auf der A 70

Mit Beginn der fünften Jahreszeit am 11.November kam es auf der A 70 bei Theres zu einem Unfall. Er ereignete sich gegen 8.50 Uhr. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Schweinfurt befuhr zur Unfallzeit die A 70 in Fahrtrichtung Würzburg auf der rechten Spur. Als er einen vor sich befindlichen Lkw überholen wollte und dazu auf die linke Spur wechselte, übersah er ein sich auf dieser Spur von hinten näherndes Fahrzeug. Die 63-jährige Fahrzeugführerin dieses Wagens konnte nicht mehr reagieren, es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Neben den Blechschäden an den Autos wurde auch die Mittelleitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10 000 Euro.