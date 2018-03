Hoher Schaden bei Gabelstapler-Brand

Bis zu 50 000 Euro beträgt der Schaden, der beim Brand eines Gabelstaplers entstand, der in einer Scheune in Gereuth abgestellt worden war. Als Arbeiter am Montagmorgen das Tor wieder öffneten, stellten sie fest, dass der Gabelstapler ausgebrannt war. Die zur Maschinenhalle umgebaute ehemalige Scheune war komplett verrußt. Glücklicherweise hatte das Feuer nicht auf das Gebäude übergegriffen. Ein Sachverständiger stellte vor Ort fest, dass es sich bei der Brandursache wohl um einen technischen Defekt handelt. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen. Der Schaden am Gabelstapler wird auf etwa 30 000 Euro beziffert. Der Gebäudeschaden schlägt mit 10 000 bis 20 000 Euro zu Buche.