Hoher Besuch im Forchheimer Amtsgericht

Die Mitarbeiter am Amtsgericht Forchheim konnten beruhigt sein: Aus disziplinarischen Gründen ist er nicht gekommen. Bei seinem Informationsbesuch will sich der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, Frank Arloth, bei Behördenleitung sowie mit Vertretern des Personal- und Richterrates über die Arbeit der Forchheimer Justiz informieren. Bei einem zusätzlichen Rundgang verschaffte er sich außerdem einen persönlichen Eindruck von den örtlichen Gegebenheiten. Arloth befindet sich auf einer Tour durch sämtliche Amtsgerichte Bayerns, um sich einen guten Einblick in die Arbeitsweisen und Anforderungen der einzelnen Gerichte zu verschaffen. "Vom Schreibtisch aus kann man sich nicht annährend so gut um die Amtsgerichte kümmern", begründet Frank Arloth seine Besuche.

Der Direktor des Forchheimer Amtsgerichts, Franz Truppei, freut sich sehr über den intensiven Kontakt: "Einen so direkten Kontakt zum Staatsministerium kann ich nur begrüßen. Das ist keine Selbstverständlichkeit!"



Personaldecke ist Thema

Wie in vielen anderen Amtsgerichten ist die Personaldecke ein dringendes Thema. Diese sei laut des Direktors zwar nicht so strapaziert wie bei anderen Amtsgerichten, aber trotzdem sehr gering. Wenn Angestellte krank werden oder anderweitig fehlen würden, könnten schnell Probleme entstehen.

Nachdem noch diesen Sommer die Richterin Gabriele Greger in den Ruhestand gehen wird, ist die nächste Unterbesetzung sogar schon in greifbarer Nähe. Eine Neubesetzung dauert meist mehrere Monate. Zwar könne er keine verbindlichen Zusagen in Personalfragen geben, So Arloth. Der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz verspricht aber, dass er die Neubesetzung begleiten und beschleunigen will.

Beim Rundgang durch das Amtsgericht stellte Franz Truppei jeden Mitarbeiter, den sie begegneten vor und erklärte, welche Aufgaben er übernimmt. Frank Arloth war begeistert von dem Verhältnis des Direktors zu seinen Mitarbeiterin: "Ich bin ja in vielen Gerichten, aber wie Sie von ihren Angestellten schwärmen, ist wirklich selten!"