Hohe Hürde für Sonnefelder

Der TSV Sonnefeld steht am Sonntag um 14 Uhr zu Hause vor einer schweren Aufgabe gegen den Zweiten TSV Buch. Die Mittelfranken sind seit 16 Spielen ungeschlagen.



TSV Sonnefeld - TSV Buch

Nach der vorerst geplatzten Fusion mit den Frohnlachern und der Bekanntgabe des Wechsels von Bastian Renk zum VfL im Sommer, wird in Sonnefeld aktuell abseits des Rasens viel diskutiert.

Spielertrainer Renk muss es in dieser turbulenten Phase nun schaffen, seine Elf wieder auf das Wesentliche einzuschwören, um den sportlichen Klassenerhalt möglichst schnell unter Dach und Fach zu bekommen. Als Tabellenneunter sind die Sonnefelder zwar in einer scheinbar komfortablen Situation, aber mit Leistungen wie bei der 0:2-Niederlage beim ASV Veitsbronn-Sieg vor zwei Wochen oder in einigen Vorbereitungsspielen, könnte es für den TSV noch einmal eng werden. Am Sonntag geht es für die Renk-Schützlinge gegen den TSV Buch. "Buch hat einen extrem ausgeglichenen Kader mit einer richtig starken Offensive. Ich gehe auch davon aus, dass sie den zweiten Platz nicht mehr abgeben werden", sagt Renk. "Für uns wäre ein Unentschieden ein Punktgewinn und in der jetzigen Situation auf jeden Fall sehr wichtig für die weiteren Spiele. "

Mit viel Einsatz und etwas Glück soll eine Überraschung gelingen, ähnlich wie im Hinspiel, als Christoph Rödel mit seinem Treffer in der 79. Minute für das 1:1-Remis sorgte. Ein Heimsieg erscheint aufgrund der starken Form der Gäste utopisch, vor zwei Wochen besiegten die Mittelfranken den SV Memmelsdorf mit 2:1. Die einzige Saisonniederlage (1:2 gegen Feucht) liegt bereits sieben Monate zurück. ct

TSV Sonnefeld: Jauch - Simitci, Friedlein, Zapf, E. Özdemir, T. Özdemir, Civelek, Rödel, Graf, Renk, Jakob, Steiner, Pawellek, Scheler, Kappenberger, Demel. Es fehlen: Beland, Ghose, Kunick, Leffer (alle verletzt).