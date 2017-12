Hohe Auszeichnung für Kupferberger Lebensretter

Dem mutigen Eingreifen von Matthias Zeyher verdankt ein 88-jähriger Mann, der bei einem Hausbrand in Kupferberg am 24. Oktober 2016 seine Wohnung nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte, sein Leben. Der Senior hatte Speisen auf der Kochstelle vergessen.

Beißender Rauch breitete sich schnell im ganzen Anwesen aus und drang bereits aus den Fenstern. Zeyher hatte den Hausbewohner im ersten Stock des Gebäudes lokalisiert. Im dritten Versuch gelang es ihm, den orientierungslosen Mann ins Freie zu bringen. Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, die Matthias Zeyher im Beisein von Landrat Klaus Peter Söllner (FW), dem Kupferberger Bürgermeister Alfred Kolenda (CSU) und Polizeichef Horst Nölkel die Bayerische Rettungsmedaille überreichte, betonte, Zeyher habe sich zur ambulanten Behandlung einer Rauchvergiftung ins Klinikum begeben müssen.

"Die gefährlichen Rauchgase und das sich ausbreitende Feuer stellten auch für Sie ein unkalkulierbares Risiko dar. Schon wenige Atemzüge können zur Bewusstlosigkeit führen. Trotzdem ließen Sie in Ihren Bemühungen nicht nach", hielt die Regierungspräsidentin fest. red