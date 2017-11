Hofübergabeseminar beim BBV

Die Hofübergabe an die nachfolgende Generation ist die übliche Form des Eigentumswechsels in der Landwirtschaft. Sie bedeutet einen wichtigen Einschnitt im Leben auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und sollte deshalb frühzeitig vorbereitet werden. Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) veranstaltet hierzu am Donnerstag, 23. November, von 9 bis 15.30 Uhr, im Wirtshaus "Zum Fröschbrunna", ein Hofübergabeseminar. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen werden unter Telefon 09261/60670 entgegengenommen. red