Hofstetten feiert sechste "Malle"-Party

Der Königsberger Stadtteil Hofstetten feiert wieder seine Mallorca-Party. Die Planungen des Organisationsteams laufen auf Hochtouren und sind fast schon abgeschlossen, wie aus Hofstetten mitgeteilt wurde. Die Party findet am Samstag, 12. August, statt. Es heißt dann wieder: Sandstrand, Palmen, Mädels und Mehr".

Die Blaskapelle Hofstetten veranstaltet zum sechsten Mal ihre Mallorca-Party im Ort. Bei dieser Veranstaltung ist das ganze 150-Seelen-Dorf auf den Beinen, um den Besuchern die Partynacht zu bescheren.



Attraktionen

Natürlich hat sich das Organisationsteam für die Veranstaltung 2017 einige Highlights überlegt. Heuer wird es zum ersten Mal ein Sangria-Maßkrug-Stemmen geben, bei dem die Teilnehmer Preise gewinnen können. Des Weiteren steht erstmals ein selber gebauter Pool aus Quaderballen bereit, in dem sich die Besucher abkühlen können.

Natürlich dürfen auf der Party auch die aktuellen und passenden "Malle"-Hits vom Ballermann nicht fehlen. Hierfür steht wie in den letzten fünf Jahren DJ Peter (U-night) auf der Bühne. Er will die Stimmung bei den Gästen anheizen.

Ein Höhepunkt wird der Tanz der Showtanzgruppe aus Heubach, die heuer zum fünften Mal auf der Mallorca-Party ihr Können unter Beweis stellt. Ferner versprechen die Veranstalter den größten Sandstrand im Landkreis, Palmen und einige weitere Glanzlichter.



Bei jedem Wetter

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Zum Schutz vor Regen stehen mehrere kleine Zelte und eine überdachte Tanzfläche bereit. Die ersten Gäste in Hofstetten erhalten ein Begrüßungsgeschenk. Weitere Informationen gibt es im Internet auf Facebook und auf der Homepage der Blaskapelle. red