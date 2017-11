Hofflohmarkt zugunsten Brasiliens

Ein Hofflohmarkt für Brasilien findet am Sonntag, 26. November, in Eckarts statt. Bei Glühwein, brasilianischen Spezialitäten und Feuertonne werden von Möbeln über Spiele kunterbunte Sachen verkauft. Alle Erlöse gehen an das brasilianische Bildungsprojekt "PRECE", in dem Julia Hildmann ab März arbeiten wird. Um 17 Uhr gibt es eine kleine Bilderpräsentation zum Brasilienprojekt. Der Hof hinter der Eckartser Gaststätte "Schwarzes Ross" öffnet seine Pforten von 15 bis 19 Uhr. sek