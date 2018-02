Hofer Symphoniker gastieren in Kronach

Am Wochenende 2. bis 4. Februar gastieren jeden Abend um 19.30 Uhr die Hofer Symphoniker im Kronacher Kreiskulturring mit Mussorgskys "Eine Nacht auf dem kahlen Berge", Mozarts Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur, KV 488 und Brahms "3. Symphonie". Am Pult steht der charmante Wiener Dirigent Johannes Wildner und der Solist am Steinway-Flügel ist der erst kürzlich mit dem 2. und dem Publikumspreis beim ARD-Wettbewerb ausgezeichnete Fabian Müller. Die Konzerte sind allerdings so gut wie ausverkauft und auch der kostenlose Kartentausch für die Abonnenten klappt nur bedingt. Deshalb wird bei Bedarf um eine umgehende Kontaktaufnahme mit dem Kreiskulturreferat (Tel. 0 92 61 / 678-300) gebeten. red