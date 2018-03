Höhepunkt des Jubiläumsjahrs

Der Musikverein Kleinwenkheim feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wurde bereits einiges geboten.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet nun am Sonntag, 1. Advent, 3. Dezember, ein vorweihnachtliches Konzert in der St.-Nikolaus-Kirche Kleinwenkheim. Zusammen mit dem Gesangverein Sängerlust Kleinwenkheim wird ein vielfältiges Programm dargeboten.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, über eine kleine Spende würden sich die Vereine freuen. Beide Vereine laden im Anschluss bei Kerzenschein am Dorfplatz zum gemütlichen Beisammensein ein.

Im März wurden bei einem Ehrenabend die treuen Musiker, aber auch Gründungsmitglieder des Vereins ausgezeichnet. Zu einem Infonachmittag waren im Mai die Kinder und Erwachsenen des Dorfes geladen. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Münnerstadt fand ein Informationsnachmittag für Nachwuchsmusiker statt. Auch das Oktoberfest anlässlich des Jubiläums im Vereinsheim Kleinwenkheim fand regen Zuspruch.

Bei zünftigen Klängen und Gaudispielen konnte sich im Vereinsheim vom aktiven Vereinsleben überzeugt werden. red