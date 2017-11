Höhepunkt des Jubiläumsjahrs

"Wer war Martin Luther? Was trieb ihn an? Wie war das Leben Martin Luthers?" All diese Fragen wurden auf musikalisch-unterhaltsame Art beantwortet beim Luther-Musical am vergangenen Sonntag in der Jakobskirche der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz, das gleichzeitig zum abschließenden Höhepunkt im diesjährigen Jubiläumsjahr der Kirchengemeinde "450 Jahre evangelisch in Mitwitz" wurde.

Über 70 Mitwirkende haben es möglich gemacht und stellten das Musical "Martin Luther" mit Texten und Musik von Heiko Bräuning vor. Zu den Mitwirkenden gehörte der Projektchor unter der Leitung von Johanna Kästner, der Kinderchor der Grundschule Mitwitz unter der Leitung von Andrea Gregor-Nowak, die Dekanatsband aus Michelau, Mitglieder der Theatergruppe der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz. Die Gesamtleitung der beeindruckenden Aufführung lag in den Händen von Waltraud Butz und Burkhard Sachs.

Schon seit Monaten hatten sich die Mitwirkenden auf dieses großartige Musical vorbereitet. Dafür wurden sie am Ende auch mit einem großen Applaus belohnt und sie bedankten sich dafür mit einer Zugabe.

Im Mittelpunkt des Musicals erlebten die Besucher einen interessanten Einblick in das bewegte Leben von Martin Luther, darunter abseits aller historischen Fakten und Ereignisse gab es vor allem eine Botschaft für das Publikum: der Mut und die Hoffnung, die Martin Luther zu Zeiten der Reformation vorangetrieben hat. Denn der Musicalgruppe ging es keineswegs darum, die Unterschiede zwischen katholischer und evangelischer Kirche zu betonen. Heute geht es auch darum, dankbar dafür zu sein, dass das Zusammenleben zwischen katholischen und evangelischen Christen so friedlich ist.

Bei der Aufführung erlebten die Besucher, dass es zu Lebzeiten Luthers nicht immer friedlich zuging. Beim gemeinsamen Abendessen mit seiner Frau Katharina von Bora (Wibke Sachs) und seinen Kindern kommt Martin Luther (Harald Renner) ins Erzählen. Mit Augenzwinkern, aber zugleich auch einer gehörigen Portion Engagement erzählt der Familienvater rückblickend von seinem bewegten Leben, das ihn nach strenger Erziehung zum Studium nach Erfurt führte. Nach erlebter Todesangst während eines Gewitters entschließt er sich ins Kloster einzutreten (Abt Staupitz gespielt von Rudolf Bauersachs).



"Lüg' uns nicht an!"

Die Lebensstationen wurden durch den Projektchor und den Kinderchor immer wieder durch passende und eingängige Liedbeiträge bereichert. So erklärt Luther seinen Kindern in einem schmissigen Lied, dass es wichtig ist, lebenslang zu lernen. Er stimmt "Ora et labora" an und erläutert so, wie er als Mönch durch Beten und Arbeiten Gott gefallen wollte. So richtig ins Rollen kommt Luthers Temperament, als er von Johann Tetzel (Hans-Peter Solowan) erzählt, der sich im Auftrag des Papstes als Ablassverkäufer einen Namen gemacht hat und selbst arme Leute um ihr Geld bringt. Sein ‚Kassenschlager' "Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt" versetzt Luther selbst im Rückblick noch in Rage. "So ein Märchen! Lüg' uns nicht an! Lass den Quatsch, wir glauben nicht daran!" schimpfen die Chöre gegen Tetzel an. Eine weitere mit Spannung versehene Begegnung ist die zwischen Luther und Kardinal Cajetan (Norbert Reier), der den Gelehrten nach dessen Thesenanschlag zum Widerruf auffordert. "Ich weiche keinen Schritt zurück", entgegnet Luther mit fester Stimme und fügt hinzu: "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!" Das hinterlässt nicht nur bei Luthers Kindern Spuren der Anerkennung, die ihren musikalischen Ausdruck im eingängigen "Go down, Martin. Geh' deinen Weg voran. Gott wird mit dir sein" findet. "Man braucht immer wieder gute Freunde als echte Mutmacher", erläutert Luther die Frage seiner Studenten (Emil Heidenbluth und Carina Rädisch), wie er diese schweren Zeiten überstanden habe. Einer dieser Freunde war Kurfürst Friedrich (gespielt von Horst Holzheimer), der ihn infolge eines fingierten Überfalls (die Soldaten gespielt von Leyla Efe, Noah Bürger und Linda Grünbeck) auf die Wartburg in Sicherheit bringen ließ. Dort übersetzt Luther die Bibel ins Deutsche. "Die Bibel ist fertig und für euch bereit. Nun kann jeder Mensch Gottes Wort verstehen" stimmt der Reformator gemeinsam mit dem Chor an.

"Gott wird heute und morgen bei euch sein" - damit erklärt der Familienvater seinen Kindern im Gebet, wie er immer wieder Hoffnung auf seinem bewegten Lebensweg gefunden hat. Das kommt auch beim Publikum an, das sich am Ende nach unterhaltsamen und bewegenden Minuten von den Plätzen erhebt, um der bunt gemischten Musicaltruppe die Anerkennung zu verleihen, die sie sich auch verdient hat.