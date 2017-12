Höchste Anerkennung für den selbstlosen Einsatz für andere Menschen

Genau am "Internationalen Tag des Ehrenamts" richtete das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) in der Stadthalle in Haßfurt die Verleihung der Bayerischen Ehrenamtskarte in Gold für 101 ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer aus dem ganzen Landkreis aus. "Vor genau fünf Jahren beschloss der Kreistag, die Ehrenamtskarte im Landkreis Haßberge einzuführen. Deshalb wollen wir dies heute auch mit Ihnen feiern", betonte Monika Strätz-Stopfer, Leiterin des KoBE. Sie hieß die zu Ehrenden mit ihren Partnern zu einem Abend mit einer bunten Mischung aus atemberaubender, temporeicher Jonglage, bezaubernder Artistik am Vertikaltuch mit Silke und Matthias Ebert vom Duo Firlefanz, musikalischen Darbietungen von Sophia Weinberger (Gesang) und Tobias Hümpfner (Klavier) sowie einem Buffet willkommen.



Schon 1589 Ehrenamtskarten

Für Landrat Wilhelm Schneider (CSU) war es wichtig, die ehrenamtlich Engagierten zu würdigen, die viel Zeit und Energie einsetzten, um andere Menschen zu unterstützen: "Ihr selbstloser Einsatz verdient höchste Anerkennung", meinte der Landrat. Die zu Ehrenden rief er auf, in ihrem Engagement nicht nachzulassen und weiterhin als Vorbilder für diejenigen da zu sein, die das Ehrenamt für sich noch nicht entdeckt haben.

Seit 1992 bis heute haben im Landkreis Haßberge 1589 Frauen und Männer die Bayerische Ehrenamtskarte erhalten. 503-mal wurde die Goldene und 1086-mal die Blaue Ehrenamtskarte ausgegeben. Sie bieten bayernweit eine Reihe von Vergünstigungen. Aktuell gab es bis zu diesem Abend 22 Firmen und Unternehmen im Landkreis, die Inhabern der Ehrenamtskarten Vergünstigungen zukommen lassen. Nun wurden drei neue Akzeptanzpartner geworben: das Main-Fitness-Studio Zeil, das Bayerische Rote Kreuz Haßfurt und das Tattoo-Studio in Haßfurt. Außerdem gab Barbara Goschenhofer von Kultur e.V., die selbst geehrt wurde, bekannt, dass sie ihrem Verein vorschlagen werde, ebenfalls Akzeptanzpartner zu werden.



Sonderpreis für Walter Saal

Nachdem der Landrat die Ehrenamtskarten an Frauen und Männer zwischen 26 und 67 Jahren, die ehrenamtlich aktiv sind, überreicht hatte, zog er noch den großen Sonderpreis. Unter den Inhabern der Ehrenamtskarte wurde ein Aufenthalt mit zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem Hotel in Regensburg im Wert von 400 Euro verlost, den das KoBE gestiftet hatte. Diesen Preis gewann Walter Saal aus Humprechtshausen, der die Reise mit seiner Frau Brigitte antreten wird.



Die geehrten Ehrenamtlichen

Sie erhielten heuer die Goldene Ehrenamtskarte: Wolfgang Bräutigam, Paul Tröster, Erhard Graser, Dieter Graser, Jürgen Graser, Thomas Graser, Alfons Heilmann, Peter Heilmann, Franz Heilmann, Rainer Fürst, Georg Engel, Heinrich Engel, Willibald Klarmann, Ludwig Holland, Erwin Mayer, Ewald Schmitt, Peter Dörflein, Reinhold Tröster (alle Feuerwehr Lembach), Horst Hümmer, Stefan Rausch, Bernhard Scharting, Berthold Hümmer, Helmut Käb, Edgar Karl, Fredi Neidnig, Manfred Stöhr, Gerhard Studtrucker, Roland Will, Wilhelm Will, Roland Wittmann, Willi Scharting, Manfred Diem, Robert Hümmer, Siegfried Käb, Ottmar Strätz, Gerhard Will, Günter Will, Manfred Will, Günther Zieg, Holger Dietz, Stefan Strätz (FFW Rudendorf), Franz-Josef Selig, Wonfurt (Partnerschaft Dritte Welt, Weltladen Haßfurt), Egbert Räth, Walter Saal (FFW Humprechtshausen), Ilse Schönmann, Maroldsweisach (CVJM), Johann Stierlen (Kindergartenverein Sylbach), Günter Amend, Alexander Vogt, Stefan Lindner, Daniel Krümpel (FFW Unterschwappach), Barbara Goschenhofer, Hofheim (Kultur e.V.), Irmtraut Neubert, Haßfurt (Caritasverband für den Landkreis Haßberge, Tafel Haßfurt), Holger Burkard, Ralph Morgenroth (FFW Untermerzbach), Thomas Nicklaus (FFW Hofheim), Detlef Tempel (FFW Wonfurt), Ingrid Gehring, Königsberg (evangelische Kirchengemeinde), Kurt Langer, Ebern (Bund Naturschutz in Bayern), Andreas Böck, Harald Lurz, Roland Hartenfels (FFW Pfarrweisach), Stefan Wagenhäuser, Ebelsbach (FFW Schönbrunn), Klaus Grümpel, Haßfurt (THW-Ortsverband Haßfurt), Armin Nikolaus, Riedbach (VfB Humprechtshausen), Holger Füglein, Humprechtshausen (FFW Reichmannshausen), Hilde Schönmeier und Ingrid Böllner, Haßfurt (BRK-Kreisverband Haßberge - Kreisgeschäftsstelle), Bernd Neubauer (FFW Riedbach-Kreuzthal), Siegfried Englert, Roland Henneberger, Thomas Henneberger, Joachim Ofner, Günter Schädler, Richard Schädler, Matthias Thein, Wolfgang Thein, Rainer Wagenhäuser, Helmut Wagenhäuser, Manfred Winter (FFW Steinsfeld), Franz Beck (Stadtkapelle Haßfurt), Manfred Neeb, Rauhenebrach (FFW Fürnbach), Holger Eiring (FFW Hofheim), Udo Jäger, Thorsten Bräuter (FFW Weisbrunn), Gabriel Finger, Oskar Böhm, Gerhard Hönig, Thomas Kainz, Markus Mauer, Alfred Mertz, Dieter Neumann, Günther Orth, Walter Schmidtke, Martin Volpert, Alfons Wolf (FFW Haßfurt), Rudolf Keller (FFW Unterschleichach), Jürgen Käßer, Jochen Zürl, Patrick Hanus (Wasserwacht Ebern), Annette Beuschel, Werner Oberreuter (Wasserwacht-Ortsgruppe Eltmann) und Gerhard Vogel, Haßfurt (FFW Unterschleichach) ger