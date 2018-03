Höchstadter Senioren befassten sich mit dem Thema Wasser

Im Mittelpunkt des Seniorennachmittags zur Fastenzeit der Pfarrei St. Georg standen die "95 Thesen für Kopf und Bauch", erarbeitet von Misereor und Slow Food.

Inbeseondere widmete man sich diesmal dem Wasser als Grundlage allen Lebens und wichtigstem Lebensmittel. Angesicht der Tatsache, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung heute in Gebieten leben, die mindestens einen Monat pro Jahr von Wasserknappheit betroffen sind, befasste man sich kritisch mit der industriellen Landwirtschaft und der Massentierhaltung. Schließlich würden zur Herstellung von 1000 Nahrungskalorien aus Getreide ein halber Kubikmeter Wasser verbraucht, für 1000 Fleischkalorien aus Massentierhaltung aber vier Kubikmeter, also achtmal so viel. Wichtig waren aber auch die Bereiche, in denen man durch eigenes Verhalten Akzente setzen kann. Das beginnt beim bewussten Einkaufen, etwa bei der Frage, ob Äpfel aus Franken oder Kiwi aus Argentinien auf den Tisch kommen.

Nach der Kaffeepause zeigte Leiterin Pia Hackenberg Bilder von Kunstwerken aus der Nürnberger Lorenzkirche. Dazu zitierte sie Bibelstellen und las meditative Texte in fränkischer Mundart.

Abschließend wies Hackenberg auf die Osterbrunnenfahrt hin, die am 3. April in die Fränkische Schweiz führt. red