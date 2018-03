Höchstadter Schüler erleben Demokratie

Über 3000 Schulen bundesweit



red



Für 133 Schüler des Gymnasiums Höchstadt geht es ab Mittwoch, 20. September, bei der bundesweiten Juniorwahl an die Wahlurne. Wie es in einer Mitteilung der Schule heißt, geht es bei der Juniorwahl um das Üben und Erleben von Demokratie. Wie bei der "echten" Bundestagswahl am 24. September geht es für die Schüler mit Wahlbenachrichtigung und Ausweis in das Wahllokal.Die Wahlhelfer, die Wählerverzeichnisse angelegt haben und später die Stimmen auszählen, übernehmen aktiv Verantwortung und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Wahl. Das Gesamtergebnis der Juniorwahl wird am Wahlsonntag, 24. September um 18 Uhr auf http://www.juniorwahl.de veröffentlicht.Die Juniorwahl zur Bundestagswahl 2017 steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Professor Norbert Lammert, und wird bundesweit gefördert durch den Deutschen Bundestag, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Bundeszentrale für politische Bildung. Bundesweit sind über 3000 Schulen am Projekt beteiligt: http://www.juniorwahl.de/bundestagswahl-2017.html Seit 1999 wird die Juniorwahl als "best-practice-Projekt" zur politischen Bildung bundesweit zu Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt. Seither haben sich schon mehr als 1,8 Millionen Jugendliche beteiligt, wodurch die Juniorwahl zu den größten Schulprojekten in Deutschland zählt. Studien belegen eine Steigerung der Wahlbeteiligung bei Erstwählern und deren Familien sowie eine Senkung des Nichtwähleranteils von 22 auf unter sieben Prozent.