Höchstadter Poetry Slam feiert zehntes Jubiläum

Poetry Slam - das ist eine Mischung aus Literatur und sportlichem Wettkampf gepaart mit hoher Publikumsinteraktion. Was in Deutschland seit über 20 Jahren ein Erfolgsrezept für anspruchsvolle und unterhaltsame Shows ist, konnte sich auch in Höchstadt einen festen Platz im Veranstaltungskalender sichern.

Wie Julia Gally, die Leiterin des Jugendzentrums "chill out" mitteilt, findet der Dichterwettstreit am Samstag, 11. November, um 20 Uhr zum zehnten Mal in Höchstadt statt und darf zum Jubiläum erstmals in den Kultursaal der Fortuna Kulturfabrik ausweichen. Bei einem Poetry Slam treten verschiedene sogenannte Slammer auf, die innerhalb von maximal sieben Minuten ihre eigenen Texte vortragen und anschließend vom Publikum bewertet werden.

Die bisherigen Ausgaben gingen im gemütlichen Jugendzentrum über die Bühne. Poetry Slam sei aber erstens generationsübergreifend und zweitens sei der Andrang zuletzt so groß gewesen, dass von gemütlich kaum noch die Rede sein konnte. Das ist laut Julia Gally Grund genug, das Jubiläum wieder gemütlich und gleichzeitig größer zu machen.

Groß ist auch das Line-up, das von Moderator Michael Jakob handverlesen wurde. Mit Bastian Meyerhofer (Berlin), Marsha Richarz (Leipzig), Flemming Witt (Jena) und Dave Appleson (München) kommen gleich vier überregionale Slammer. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld mit drei der angesagtesten Slammer Frankens: Bayernslam-Finalist Oliver Walter (Spalt), Frankenslam-Vizemeister Martin Hönl (Dietenhofen) und dem Bayreuther Stadtmeister Steven. Die Zuschauer dürfen sich auf einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen wie nachdenklichen Slam-Abend freuen, versprechen die Organisatoren, mit Poesie, wie sie immer sein sollte: live und mitreißend.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse fünf Euro, Einlass ist ab 19 Uhr. red