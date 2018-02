Höchstadter freut sich über seine Hornissen

Nach einem anstrengenden Arbeitstag setzte sich der Höchstadter Stefan Lenk mit einem Feierabendbier auf seinen Balkon. Plötzlich vernahm er ein wohlbekanntes Brummen über seinem Kopf. Seine alten Freunde, die Hornissen, sind zu ihm zurückgekehrt und haben wieder ein neues Nest an seinem Haus errichtet. Sehr zu seiner Freude.



Hornissen sind nützlich

"Die meisten haben ja Angst vor Hornissen. Das kann ich allerdings überhaupt nicht nachvollziehen. Hornissen sind so majestätische Insekten und außerdem wesentlich harmloser als der Normalbürger sich das vorstellt. Es sind äußert friedliebende Tierchen", erklärt Lenk. Auch seine Tochter stört sich nicht an den Großinsekten. "Kein Problem - sie machen auch nichts." Lenk bezeichnet sich zudem als "Naturbuschen". "Am liebsten wäre es mir, wenn der ganze Dachstuhl voller Hornissennester wäre.



Hornissen greifen nicht einfach an

Schließlich sind sie nett anzusehen und bringen nur Vorteile mit sich", sagte er freudig. Beispielsweise kümmern sich die Hornissen um die Stechmücken und auch um Wespen. Diese dienen den Großinsekten als Nahrung. Auch lästige Fliegen gehören mit einem Hornissennest der Vergangenheit an. "Die Hornissen selbst werden nie einen Menschen angreifen, sofern man sie in Ruhe lässt", ist sich Lenk sicher. Auch eine konträre Erfahrung bringt ihn nicht von seiner Liebe zu den Insekten und der Natur ab. "Selbstverständlich bin ich auch mal gestochen worden. Aber das war ja auch verständlich, weil ich mit dem Verein Natur und Vogelfreunde in Höchstadt-Süd in meiner damaligen Position als erster Vogelwart für über 400 Nistkästen verantwortlich war. Das ist dann im Zuge einer Säuberungsaktion passiert. Das bringt mich aber nie von meiner Meinung ab, dass die Hornissen quasi ein Geschenk sind."